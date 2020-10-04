競馬Fact Check｜勁博尾場擺擂台！全新主持同你現場直擊

經過一個成功賽季，《競馬Fact Check》亦正式邁向第二季，感謝所有觀眾支持！

今午（4日）沙田馬場上演10場泥草賽事，頭場於下午12點45分開跑。

今次焦點落在尾場二班1800米「勁博」身上，這匹超新星近仗贏來兵不血刃，今次首度增程仍獲馬迷追捧，且看能否再下一城！

新一季新班底，除咗繼續有富仔陳志富，以及著名評馬人廖浩賢客串外，我哋仲邀請到兩大資深評馬人子健及陳華棟加盟。

至於今集女主持，將會暫時由馬圈索女Paris陳穎客串，佢搞笑唔做作嘅風格亦吸引好多粉絲。

賢仔繼續會喺每期賽事開場前，幫馬迷進行賽日大勢分析，以專業角度剖析全日重心場次及馬匹。

至於棟哥、子健兩大前輩，會同大家講沙圈、逐隻馬分析，務求盡量幫大家大錢。

今季開始，《競馬Fact Check》新增參賽馬賠率走勢，由隔晚到即場，一目了然；電腦預計臨場大戶落飛馬，讓馬迷落注前作參考，增添勝算。

今集《競馬Fact Check》將於上午11時45分開播，頭廿分鐘係我哋主持講心水馬，之後就會正式做賽日live，屆時《果燃台》、Youtube、Facebook都會同步直播。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199