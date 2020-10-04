R3即場賠率啟示｜進優自在票數信心十足 生生勝勝有早飛支持

第三場草地四班1400米：「進優自在」票數一枝獨秀，昨日（3日）開飛2.4倍W，現時2.3倍。位置開飛1.0倍，輕輕回到現時1.1倍，一隻馬佔WP總投注金額40%，相當誇張。

此駒初出田草1200米後上第三名輸半個馬位，今仗增程1400米用雷神，睇飛就信心十足，不過就真熱咗啲，Q膽啦。

「保羅承傳」票數亦都相當利害，開飛全日最高7.8倍W，落到現時4.3倍，位置1.6倍雖略欠火力，但都係有早飛支持，始終上場跑同程強組亞軍，今仗同「進優自在」有得鬥，搏佢W。

「生生勝勝」初出贏同程開齋，今仗升班再跑同程，開飛8倍W回到現時11倍，2.7倍位置。始終今仗輕磅，排好檔，再入三甲唔出奇，三、四重彩要預佢。

「連連行運」有墊底飛，昨日早段7.5倍W，去到6點回到全日最高9.7倍，但現時回到10倍，3.1倍P都唔少嘢。上場黃俊跑唔出水準可以抹咗佢，今仗用巴度應可跑出應有水準。

提供：9保羅承傳、5進優自在、2連連行運、8生生勝勝

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