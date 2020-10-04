R4即場賠率啟示｜旺旺寶駒半冷之選 金剛石位置好重飛

第四場五班草地1400米：票數最特别首推「旺旺寶駒」，上季出賽七次，有六次大冷全無表現。上仗今季初出跑同程後上第五名，其表現已走光，今仗即受注目，昨日（3日）開飛11倍W，晚上曾經落到9.2倍最熱，現時企穩9.2倍，3.4倍位置，早飛已落。馬房今季未開齋，鬥志應鮮明，博佢今仗唔收現真章，半冷之選。

大熱「八駿雄風」由昨日至今企硬4倍W幾熱唔透，而1.6倍P係信心不足。

「金剛石」位置大熱1.6倍好重飛，而獨贏由昨日至今都落到4.5倍幾唔太值搏囉，10倍就差唔多！

反而「老撾之光」輕輕由昨日最高7.3倍W回到現時7.6倍，位置亦都由隔晚最高2.4倍到現時2.8倍，明顯係有信心票數，上仗初跑五班即有表現，話晒都曾經係80分自購馬，今仗原裝配搭，排好檔，今場另一匹奇兵。

「晴朗拍檔」早飛票數亦都相當異動，開飛最高11倍W，落到現時10倍，3.7倍P，以呢個馬房嚟講係有飛嘅，馬房未開齋，今仗借十磅見習生跑，又好彩排個好檔，博甩脾啦。

大冷門「叫關盈富」由123倍落到過關後80倍。

提供：7旺旺寶駒、1老撾之光、13晴朗拍檔、14電子傳承

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