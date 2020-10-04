沙田日馬｜千金一諾北上重生 容天鵬：上季喪失競賽意慾

容天鵬剛周四（4日）日賽連番出擊，可惜只獲三場亞軍，今戰（4日）則如願以償，憑旗下九歲老馬「千金一諾」贏得個人今季首Win。

容天鵬賽後說：「今季馬房攻勢比較遲發動，是因為一批舊馬實力一般。」

「至於一批新馬的進度又未足夠。我覺得只要旗下馬健康，狀態一操起，有好形勢配合的話，要贏的馬，總會交出頭馬的。」

「我很高興今天憑『千金一諾』開齋，此馬上季尾有點喪失競賽的意慾。」

「因此我安排牠上從化，馬兒去了從化後，可能當地地方比較大，馬匹回復生氣，變得很開朗，充滿新鮮感。」

「今場『千金一諾』季內初出即交出勝仗，可見從化對於此馬來說，起了很大的正面作用。」

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