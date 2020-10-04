起底の名門望族｜與魚子精華同父 威妙星跑短途啱數

今午（4日）沙田八草兩泥賽事，共有七駒服役初出或首次在港出賽。

當中角逐第五場四班1000米直路賽的容廐「威妙星」，由資深馬主葉克勇擁有，現役還有「確妙星」於沈集成馬房。

以往葉克勇主力與霍利時合作，近年開始與其他練馬師有交收，上季容天鵬曾勝出馬主旗下「美妙星」（已退役），奠定以後合作關係。

「威妙星」父系「才子」，服役時最高成就為勝出2002年藍鑽石錦標及2003年東奔一萬錦標兩項一級賽。

而「才子」歷來最出色子嗣則是生涯25戰全勝、15項一級賽盟主的澳洲馬后「魚子精華」。

頗多在港同父馬表現不俗，包括方嘉柏「藍天」（已退役），曾兩度勝出一班賽，並曾於澳港盃奪得殿軍。

現役仍有沈廐「永益善」，曾四勝谷草1650米賽事。

至於「威妙星」之母Arisma曾勝出一場1000米處女馬賽，而此駒全兄弟Pure Energy則獲得2006年1200米二級賽威司令拖鞋錦標。

「威妙星」在港共試五課大閘，9月試兩課從化閘均在沿途領放下跑第一，速度感不俗。

此駒兩線血統同屬早熟短途馬，今仗「威妙星」角逐1000米直路賽，加上排12檔十分有利，因此隨時一出即勝。

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