海豚星｜騎練合爆季內最冷Win 徐雨石話巫顯東十分醒目

本地騎師巫顯東上季獲華籍練馬師徐雨石提供六場頭馬，彼此可算合作愉快。

在今天（4日）沙田日馬賽事之前，季內騎練合作過四駒均未入三甲。

巫顯東今日獲徐雨石提供一匹冷門座騎「海豚星」，於第五場四班直路賽上陣。

結果此匹臨場成為75倍大冷門的馬匹，替騎練合作再度帶來頭馬。

四歲澳洲馬「海豚星」上季四戰均毫無睇頭，殊不知今季一出賽即有脫胎換骨表現，以前快後勁之走勢，氣走兩匹熱門分子「同有友」（沈集成馬房）與「威妙星」（容天鵬馬房），取得出道首場頭馬。

「海豚星」乃季內暫時最冷頭馬，巫顯東亦敲響今季田草勝鼓。

徐雨石說：「『海豚星』上季尾出戰沙田1000米，負於質素優秀的『夢想成金』得第六名，前駒表現已算不錯，狀態轉趨穩定。」

「『海豚星』在暑假上了從化，或許吸收了當地的靈氣，今場表現大躍進，而巫顯東跑1000米直路賽十分醒目，我今場都是交給東仔發揮，人馬的表現確實出色。」

「『海豚星』今場突然其來交出好成績，我要再觀望牠下場的表現，才可定斷牠是否大有進步，或只是曇花一現。」

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