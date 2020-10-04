R2即場賠率啟示｜龍鑽輝煌二重彩重心 翡翠鳳凰票數強勁

第二場四班草地1200米：「龍鑽輝煌」由昨日（3日）開飛熱到現時2.9倍W，1.4倍P。昨日中午到晚上11點前，位置企硬1.1倍，相當重飛。

此駒上仗同程表現出色，今仗原裝配搭，磅輕，排好檔，應可取勝，騎練兩師徒剛戰合作已重敲勝門，WP首選兼二重彩膽。

「秒秒精彩」雖然初出，但有晒墊底飛，昨日開飛24倍W，中段最高27倍，但5點過後開始慢慢落，去到凌晨3點，已落到15倍，現時企穩9.5倍，位置2.5倍，有信心一出偷襲，細W大P。

「翡翠鳳凰」係另一匹隔夜飛有異樣，昨日開飛6.7倍W全日最高，首一小時已調整到5.6倍，跟手企穩到7點，再落多浸去到4.6倍，到現時4.5倍W，位置1.5倍，票數係相當勁。今季轉咗係從化操練有進步，係「龍鑽輝煌」最強手。

可小敲單T組合（4+5+10）

「糖糖幸運」由昨日開飛至現時位，獨贏徘徊起3.5至4.4倍都幾重飛，但位置1.8倍就略嫌唔夠硬淨！

提供：10龍鑽輝煌、5秒秒精彩、4翡翠鳳凰、6糖糖幸運

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