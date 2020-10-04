R9即場賠率啟示｜睇飛全日最平均 帆哥兒賠率幾和味

第九場三班1000米：睇隔夜飛就反映呢場應係全日最平均嘅一場。睇位置飛就見到，最熱嘅都有2.1倍。

現時位置最熱係「萬眾力得」，昨晚11點有一注位置飛落咗，而佢位置賠率即時變成1.7倍熱門，現時回到5倍，但佢嘅獨贏係26倍，咁就好明顯話你知，買P唔使買W！

現時大熱門「富高八斗」，5.3倍W，2.1倍P，明顯反映今仗升班跑毫無信心，可放棄。

「路路之星」又係升班跑，隔晚又係冇飛，8.8倍W，3.2倍P，但現時落到7.2倍，位置2.3倍，有返信心喎！

反而「佳景福星」票數就硬淨好多，昨日開飛7倍W落過最熱4.1倍，現時回到4.5倍感覺好啲，2.6倍P墊底飛嚟喇，WP之選。

「帆哥兒」由昨日開飛最高10倍W，落到現時7倍，位置2.3倍，信心墊底飛啦！

薛恩換田泰安，後上掃晒，呢個賠率幾和味喎，做半冷膽加買A2。

「巡航導彈」隔晚票數同「帆哥兒」相近，現時由昨日10倍W落到只得6.2倍，不過位置就2.5倍，明顯落W冇落P，戰意十足！

提供：5帆哥兒、9佳景福星、6巡航導彈、2傳盛

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