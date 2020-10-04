R5即場賠率啟示｜神朗金剛半冷佳選 同有友位置企硬

第五場四班草地1000米：「同有友」季內兩出都係臨場大熱皆飲恨但入位，兩仗位置飛都非常重，今仗亦不例外，雖然開飛位置大熱係「請讓路」，但過咗2小時後，「同有友」位置飛已落到1.2倍，將「請讓路」打上1.5倍P。而到現時企硬1.3倍P，相信有人覺得「同有友」入三甲好篤定，但佢2.4倍W就似冇信心W到。

「神朗金剛」隔夜票數，9.2倍W，3.8倍P，就似足廐侶剛戰爆半冷嘅「會展達人」。昨日（3日）開飛13倍W，曾經落過到8.6倍，到現時8.4倍W，2.7倍P。

呢隻馬上季只跑一場谷草短途落第後，練馬師就無再安排上陣但操練待續，7月中只安排休息10日後重新操練，潘頓早已起晨課兼試閘試準，隔晚有晒墊底飛支持今季一出即勝，半冷佳選。

另一匹有早飛係「威妙星」，隔晚9.1倍W，3.3倍P係有支持，現時落到7.2倍W，2.3倍P。早前係從化操練，試閘表現出色，一出即勝又有幾奇。

而大熱門落係希斯嘅「請讓路」，呢隻新馬早課，試閘又係鋒芒畢露，昨日開飛已得2.5倍，隔晚一面倒大熱到現時次熱3.7倍W，但位置就回到1.8倍皆因「同有友」位置飛太勁。

呢場似乎質新馬控制大局，3揀1 A2組合（5+8+1）有2.6倍較有值博率。

提供：8神朗金剛、5威妙星、6請讓路、3同有友

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