R8即場賠率啟示｜佳運來隔晚位置好熱 天作之合唔抵買

第八場三班草地1400米：第一隻要品題的是「佳運來」，昨日（3日）開飛，1倍位置，去到現時輕輕回到1.8倍。

「佳運來」今季兩次出賽，佢嘅隔晚位置飛都係相當熱，結果佢都能成功入三甲。

相信今仗入三甲應冇問題，甚至乎贏埋都得，皆因佢嘅隔晚W最熱4.1倍，話畀大家知係好有信心，現時係7.5倍。

今仗黃皓楠停賽換上何澤堯理應更好，希望老馬可再贏一場。

「凌駕」昨日開飛2.3倍W熱到現時都係2.5倍，初戰三班賽票數都咁硬淨，但始終覺得太熱，位置機高。

「天作之合」開飛6倍W落到現時5倍，2.1倍P算有啲信心，但香港連外地都無跑過1400米，要靠估，只係得5倍就唔抵買！

「喜佳龍」贏完谷草轉田草換薛恩有21倍W，4.8倍P係合理，雖然騎者今日（4日）賽事終於開齊，但都唔會捧場。

「幸運傳奇」開飛16倍W落到現時6.1倍而位置只得1.7倍，就反映有信心偷雞。

今仗磅輕，排1檔，如早段場次賽果反映今日C加3跑道係利放頭跑，咁佢W唔出奇。

提供：10佳運來、13幸運傳奇、11凌駕、1天作之合

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