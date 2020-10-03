馬會CEO推介｜叫糊季內首駒三捷 第十場勁搏做膽一拖三

馬會CEO應家柏在其網誌說，周日（4日）沙田第十場第二班1800米賽事，預期早段步速偏慢，當中「精神威」、「雪霸神駒」及「逍遙自在」三駒應會搶放。

兩星期前（9月20日）以出色姿態勝出一哩賽的「勁搏」，今次應會置於較慣常為前的位置。

其練馬師蔡約翰今次安排此駒進一步增程，馬匹近期狀態大勇，正處巔峰，看來這是個合適的部署。

「勁搏」今次排好檔起步，出閘後應可較易地佔取有利位置，於莫雷拉胯下牠爭勝三甲機會俱佳，且看牠能否成為季內第一匹三捷馬。

「必妙星」上月季內首戰出爭1400米賽事，本身速度未足以讓牠全程維持勁勢，今仗增程應有助牠發揮。

馬兒今次應會居中，在此跟新勝馬及今仗負輕磅的「天池怪俠」、以及近況不俗的「玖寶」，均具位望。

四個月前首次於賽事中戴眼罩上陣即能獲勝的「精神威」，今仗沿途均會置前，但此駒角逐跑馬地賽事應更合腳法。

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