三歲馬破蛋｜韋達潘頓合作第一Win 天作之合增程到位

韋達上季設廐從練，跟潘頓合作11戰不勝，今季兩人待至10.1賽事日以「全才」再度並肩作戰，結果取得一席亞軍。

今日（4日）他們捲土重來，有「天作之合」增程角逐第八場三班1400米賽事。

結果他們終於打破不利數據，「天作之合」在潘頓胯下沿途守放頭馬之後，最終成功後發先至，以短馬頭位之先力壓放頭馬「幸運傳奇」，敲響本身在港勝鼓。

今場大熱門落蔡廐升班馬「凌駕」身上，此駒今仗飛數硬淨，然而莫雷拉未能為座騎覓得遮擋，最終蝕位太多下倒灶而回。

「天作之合」除了為韋潘二人合作首Ｗ以外，亦是今季第一匹三歲頭馬。

第八場單Win及組合獨贏A1分別派65.5及15.5元，二重彩派487元。

至於第三、四名順序為「威進駒」及「魅影揚飛」。

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