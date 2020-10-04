巫顯東感恩｜鄭俊偉同佢夾檔 頭場神馬飛揚有計

本地小將巫顯東同鄭俊偉今季憑「眾善積福」喺五班泥地1650米開齋，當日Michael哥用馬海戰術，一共出四隻。

其中，「眾善積福」一直由東仔操開，而廐侶「神馬飛揚」對上一仗亦由佢跑入亞軍。

手心丶手背都係肉，但東仔賽前話騎邊一隻係由練者全權決定，自己冇揀騎，騎邊隻都無所謂。

結果「眾善積福」勝出，東仔賽後亦衷心感謝Michael哥。

「神馬飛揚」配上巴度，表現亦唔曳，獲得季軍。

呢匹馬同嗰場跑第四名嘅另一匹鄭廐馬「環保時代」，今日（4日）一齊出戰頭場五班1800米，但巴度呢場冇馬騎，反而東仔再次策騎「神馬飛揚」，至於「環保時代」則由薛恩策騎。

東仔話今次就一早收到馬房通知，呢場「神馬飛揚」將會上陣，自己亦欣然答應再度策騎，話晒呢匹七歲馬，前仗喺自己胯下跑入Q。

撰文：林湛穎

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