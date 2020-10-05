徐雨石頭馬｜擅長五班賽出擊 箭神寶縮程照食

華籍倉主徐雨石今季頭馬包含周三（7日）跑谷草的「箭神寶」、「威紫荊」，兩駒皆於五班谷戰開齋，可見練者訓練低班馬頗有心得。

「箭神寶」上仗（9月16日）開跑前三分鐘仍有25倍分頭，最後獨贏着啡燈，開跑時只剩9.4倍，落飛幅度相當誇張。

五歲自購新馬「箭神寶」過去首八戰均未能跑入三甲，然而今季經過一仗熱身後，上仗表現立即脫胎換骨，自2檔起步後沿途居前列，最終打開勝門。

「箭神寶」上場開齋飛到馬到，馬主之一李家祥博士為馬會董事，向來鬥志鮮明，此駒乘勝追擊乃意料中事。

據知，「箭神寶」會集中跑快活谷賽事，由於五班谷草1200米賽程不多，故就算周三（7日）要改跑1000米，此駒都會盡拼。

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