賀賢從化兵｜十月氣勢如虹 桃花旺有望續勝纜

賀賢今季暑期正式進駐從化開倉，踏入10月於上周四（1日）及昨午（4日）分別憑「福多寶」及「霹靂狂龍」交出頭馬。

上述兩Win賽前均曾北上受訓，可見賀賢已摸通於當地操練之竅門。

周三（7日）谷戰賀廐派六駒上陣，只有第六場「桃花旺」及第七場「酷比哥」賽前曾運上從化接受操練。

結合馬匹谷草往績，打王牌出戰之「桃花旺」可秤先，有望替賀廐延續從化兵勝纜。

第六場四班1200米「桃花旺」，上季配蔡明紹於同程爆46倍獨贏掄元，暑假北上操練後朝氣復現，狀態已回勇，打王牌重召蔡明紹操刀，可重溫好夢。

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