賀銘年｜善用法國好手出擊 蔡約翰世界不細小

莫雷拉跑完昨日（4日）沙田賽事後，將要停賽兩日，因此周三（7日）谷草夜賽，將不會見到雷神鞍上雄姿。

蔡約翰周三派出五駒上陣，沒有好拍檔雷神的日子，他只好招攬其他騎師助拳，其中二班1000米「跳出世界」將配賀銘年主轡。

「跳出世界」在港四度報捷，當中三場由雷神勝出，另一場則由巴度贏馬。

巴度與賀銘年同屬來自法國的好騎師，後者隨時可以向同鄉請教策騎此駒之竅門。

「跳出世界」上仗在田草跑過一場熱身賽，然後返回從化操練，並曾試過一課泥閘，今次回師強項，不容忽視。

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