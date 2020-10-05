沈集成補中心切｜一對潘頓熱倒馬換人 帝豪大師轉谷高奏凱歌

近期頻頻有大熱搏失馬成功補中，周三賽事又有八駒剛於季內捧成大熱未竟全功，當中以一對沈廐馬「南莊之歌」及「帝豪大師」最值得追捧。

翻查紀錄，今季沈廐已先後有「心頭好」及「同有友」大熱搏失後再出分別贏馬及入Q，證明練者為向幕後交代，鬥志特別旺盛。

故此「南莊之歌」及「帝豪大師」上場雖然大熱倒灶，不妨再追多一次。

「南莊之歌」前仗季內首仗已快放跑得接近，上場換潘頓即捧成大熱。

可惜起步漏閘，不過仍後追接近只輸兩身位，敗仗可歸咎於出閘意外，今仗換上巴度估計賠率會回升，隨時殺個回馬槍。

至於「帝豪大師」上季最後一仗贏馬開齋，上仗復出續配潘頓，被捧成大熱下只跑第三名。

今仗雖然捨田取谷，不過此駒早於去年12月已曾試谷閘跑得接近，今仗勿因欠場地根據而輕視。

加上沈集成為「帝豪大師」打王牌報名，戰意無須懷疑，今次初戰跑馬地有望補中。

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