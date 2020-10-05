夫妻合力創造歷史｜法國首位女騎師 勝出當地一級賽

昨晚（4日）法國凱旋門大賽日，馬會轉播當地其中六場賽事來港受注！

至於未有轉播的其中一場一級賽馬素爾大賽，則創造歴史，由女騎師Jessica Marcialis策騎Tiger Tanaka勝出，成為首位在法國勝出一級賽的女騎師。

Jessica Marcialis正是此駒練馬師羅世義之妻子，這場頭馬別具意義。

Jessica Marcialis賽後抱着自己兒子接受訪問時表示，今場勝仗不僅證明女騎師一樣可贏大賽，媽咪級騎師亦能勝出大賽。

至於練馬師羅世義，亦憑此駒首度勝出一級賽。

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