希斯變招｜陳嘉熙曾勝同系馬 不羈的風吹起谷草

希斯今季重新在港開倉，其中一位殺手是徒孫楊明綸，證明他對本地騎師作出支持。

周三（7日）谷草夜賽，希斯作出新嘗試，邀請陳嘉熙為三班1650米「不羈的風」壓陣。

「不羈的風」這匹灰馬加盟希斯馬房後，已經兩度作賽，然而成績未如理想。

今次「不羈的風」轉跑谷草，同父灰馬「光芒再現」五勝全屬谷草，相信渡江作賽可應付裕如。

陳嘉熙以往曾為「劍追風」（已退役）及「劍聶風」贏馬，上述兩匹團體馬與「不羈的風」所屬之那些年團體成員關係密切。

既然陳嘉熙與他們合作早有默契，說不定今次可以夥拍「不羈的風」擦出火花。

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