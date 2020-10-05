香港馬主名下｜川河達駒與Gytrash 珠峰錦標併頭大熱

香港馬主何家駒名下的「川河達駒」，目前成為下周末（17日）舉行之珠穆朗瑪峰錦標的併頭大熱門，與南澳洲名駒兼閃電錦標冠軍Gytrash齊齊成為6倍大熱門。

由於短途王「綠化帶」接二連三在試閘及陣上令人失望，繼和諧錦標中伏後，上周在首演錦標僅跑獲第四名，目前在珠穆朗瑪峰錦標退居第三熱門。

「川河達駒」復出以來保持大勇，在上月中輕鬆贏出二級賽索士錦標後，上仗在首演錦標亦取得亞軍，最終在讓磅下不敵頭馬。

難怪「川河達駒」被捧成這項總獎金1,500萬澳元（約8,340萬港元）大賽的大熱門。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199