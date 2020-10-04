今日咩環境｜泥草均有利前置 睇實兩位冠軍騎師座騎

今午（4日）沙田有八草兩泥賽事，草地將採用C加3跑道作賽，目前場地讀數為2.72，今日將不會進行壓地，而泥地則為9.33，同樣掛好地牌。

睇番上季9月15日首次同一移欄賽事，分別有「榮冠大道」、「劍聶風」、「精簡最好」及「開心好玩」沿途前置贏馬，優勢甚大。

今日列陣馬中，尾場「精神威」兩戰沙田最狹窄跑道獲一冠一亞全入Q，今仗得到四勝此駒的潘頓助拳，有力與強敵一戰。

至於兩場泥地路程皆為1650米，今季暫時兩場同程賽事分別由「雙天至尊」及「眾善積福」一放到底。

「雙天至尊」將角逐第七場賽事，雖然今仗排14檔不利，但同場快馬不多下有望盡早貼欄領放，雷神繼續策騎有望連捷。

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