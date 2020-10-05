賽駒消息｜跑跑吓被郭能拉停 環翠戰士已取消登記

馬會今午（5日）公佈有蘇廐「環翠戰士」取消登記，日期是昨天（4日）。

此駒昨午出賽第七場四班泥地一哩，在騎師郭能胯下跑至半程，突然急劇墮退，最終被拉停沒有完成賽事。

馬匹被取消登記一般在人道毀滅或死亡後發生，不過馬會按近年一貫做法，今次沒有公佈「環翠戰士」因何事被取消登記。

「環翠戰士」現年七歲，累積29戰三勝四位，總獎金284萬多元，馬主程雲龍暫無其他賽駒在手。

另一方面，馬會今午公佈昨午第七場表現欠佳的「運財再來」，於賽後曾由主任獸醫（賽事管制）檢查，當時他說並無發現任何明顯異常之處。

主任獸醫（賽事管制）今晨在高伯新馬房再檢查「運財再來」時，發現牠右前腿不良於行。

正如競賽事件報告所述，「運財再來」必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

至於第九場同樣表現欠佳的「傳盛」，於賽後曾由主任獸醫（賽事管制）檢查，當時他說並無發現任何明顯異常之處。

主任獸醫（賽事管制）今晨在呂健威馬房再檢查「傳盛」時，發現牠左前腿不良於行。

正如競賽事件報告所述，「傳盛」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

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