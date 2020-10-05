蔡約翰用人｜愛將雷神停賽 與史卓豐有段奇遇

莫雷拉於10.1賽事日因未力策「粉絲狂歡」至終點，被競賽小組判罰由本周三（7日）開始停賽兩日。

一向倚重雷神搏殺之蔡約翰，唯有另覓人選。

翻查紀錄，上季莫雷拉缺陣的賽日中，蔡廐馬共獲三勝十四位。

當中以史卓豐最受惠，交出一勝六位，尤其在谷草賽事，每逢合作皆有上名。

今戰蔡約翰將「仙履奇遇」及「平海歡星」交由史卓豐上陣，似乎唔等雷神照樣出擊求勝。

第六場「仙履奇遇」轉跑谷草後三戰均入位，而且分別只輸短頭及頸位，未能開齋純粹欠運，四歲當打馬仍留在四班，繼續角逐1200米全力爭取補中。

另外，第七場「平海歡星」上季初跑谷草即於1200米勝出，至今在此程累積一冠兩亞，其中一次上名正是由史卓豐經手，人馬絕不陌生。

史卓豐難得重獲帥權，繼續出戰贏馬路程，必會把握機會求勝。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199