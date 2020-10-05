雷神停賽｜新勝馬換騎師 何澤堯接手機緣非巧合

莫雷拉於上周四（1日）賽事策騎「粉絲狂歡」被指未有力策座騎到終點，將由周三（7日）賽事起停賽兩期。

因此不少上仗由莫雷拉勝出的實力馬皆要換人上陣，騎者可能因此損失不菲。

其中一匹正是角逐四班1650米「機緣巧俠」，此駒上仗正是由雷神打破在港處子身。

「機緣巧俠」馬主新劍俠團體成員之一杜琪峯，上仗更親自入場打氣，成功見證愛駒贏馬。

「機緣巧俠」之前在何良馬房表現一般，但轉入文家良馬房轉換環境後，即能有所突破。

這匹六歲馬本身跑法夠主動，升上第四班負輕磅應該仍有建樹。

因莫雷拉停賽關係，此駒將由何澤堯策騎參賽，後者有望冷手執個熱煎堆，而「機緣巧俠」小休後體力已回復，亦有條件順利連捷。

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