徐雨石解釋｜箭神寶贏完縮程 原來係呢個原因

徐雨石今季勝出五場頭馬，暫時排練馬師榜第六位。

周三（7日）谷草夜賽，徐廐派出五駒出戰，其中一匹實力馬是頭場五班1000米「箭神寶」。

「箭神寶」來港首八戰全敗，上仗終於在谷草1200米突然變身，打開在港勝利之門。

「箭神寶」今次竟縮程跑1000米，徐雨石解釋，一來遇不到五班1200米賽程，二來上仗「箭神寶」雖然順利放返，但最後幾步開始力弱，幾乎被對手追越。

所以他認為「箭神寶」現階段跑1000米可能更合發揮，這匹當起之五班馬，負重仍有爭勝條件。

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