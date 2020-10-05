沙田日賽｜多項大彩池有多寶 楊明綸提前停賽

本季第十一次賽事，會在周日（11日）沙田馬場上演十場日賽，當日草地會以全闊A+3跑道作賽，頭場開跑時間為中午1時正。

由於上周日（4日）多項大彩池均無人中正獎，因此均會有累積，三T有237萬多元、六寶獎會有294萬多元、孖T則有101萬多元，喜歡投注大彩池的馬迷朋友，不妨到時可以多加留意。

騎師方面，兩大高手莫雷拉和田泰安繼續停賽，二人要到10月14日周三谷戰才復出，楊明綸因策騎「世紀舞王」被裁定不小心策騎，原本由10月14日開始停賽，但早前小組接納申請，提早由10月11日開始停賽兩天，至本月18日周日田戰才復出。

練馬師方面，上周日爆大冷馬贏馬的徐雨石出馬較多，共派出八駒上陣，當中不少馬匹會有爆冷的機會。

另外，當天將會有多場賽事拆分兩組進行，分別三班、四班1200米及四班1400米。

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