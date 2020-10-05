馬匹評分｜再下一城加六分 明星馬勁搏就快做足100分

馬會今日（5日）公佈昨午（4日）沙田賽事後，各駒評分調整。

當中，最受關注的是「勁搏」，此駒昨午增程再贏，保持今季出賽不敗，最新評分為98分，比之前又多了六分。

「勁搏」成為現役評分第五高四歲馬，季內實際已加了20分，亦是近年在開季最短時間內完成三捷之馬。

至於昨午勝後被加分最高一駒為「中華之光」，本身在泥地打開近兩季勝門，同時替騎練蔡明紹及葉楚航打破近11年合作齋缽。

此駒最新評56分，再出仍可跑四班賽，負磅卻難免。

昨午頭馬不乏開齋之輩，如「海豚星」、「天作之合」、「巡航導彈」、「保羅承傳」等，分別被加五至七分不等。

10.4沙田日賽十匹頭馬加分情況

千金一諾 36 （＋5）

龍鑽輝煌 47 （＋5）

保羅承傳 48 （＋5）

霹靂狂龍 36 （＋5）

海豚星 49 （＋7）

安賦 79 （＋6）

中華之光 56 （＋10）

天作之合 85 （＋5）

巡航導彈 78 （＋6）

勁搏 98 （＋6）

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