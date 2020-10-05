試閘名單｜莫雷拉冇影 旺蝦王換田泰安操刀

馬會今午（5日）公佈明日（6日）13組沙田試閘名單，當中不乏高分馬列陣，包括應屆馬王「時時精綵」、蔡廐短途好手「旺蝦王」。

然而，將於周三（7日）起停賽兩日的莫雷拉卻不在名單之列，因此他的好拍檔蔡約翰麾下賽駒，均須交由其他騎師操刀試閘。

三匹52分自購新馬「龍寶寶」、「佳力寶」及「一定讚」分別交由何澤堯、巴度及史卓豐出試，而上月雷神曾出試的「旺蝦王」，鞍上人則改為田泰安。

另外兩匹莫雷拉較少經手的賽駒，蔡明紹過檔「美麗滿紛」，「紅運大師」則繼續由贏馬拍檔史卓豐主理。

今晨雷神仍有現身晨課，夥拍賢廐「合夥年代」快跳，加上現時疫情所限不能離港旅遊，因此騎者不現身試閘令人意外。

而賀廐新星「連連歡樂」原定明日換上潘頓試閘，然而今午卻宣佈退出。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199