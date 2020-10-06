方廐排陣｜唯一谷草未斷纜馬房 旨意五歲寶馬食糊

今季已舉行三次快活谷賽事，方嘉柏是唯一次次有馬贏的練馬師，「谷草王」號果然不是浪得虛名。

值得留意的是，開季三次谷戰方廐例有五歲馬建功，合共取得四Win。

周三（7日）參戰馬中，「晨曦寶馬」、「日日靚」及「駿爵士」均屬五歲馬。

當中，後兩駒上仗均交出全場最快末段追入第四名，熱身後有力替馬房延續谷戰連勝紀錄。

頭場「晨曦寶馬」歷來唯一上名正是角逐谷草1000米，上仗轉至方廐後首度出爭此程，結果以全場最快末段追獲殿軍。

此駒拼後再獲安排出試谷草大閘，已為今仗做足準備，且有王牌在身，定為爭取轉廐首捷而來。

第二場「日日靚」上季最後一仗（6月24日）初跑谷草1650米即打開勝門，可見此程性能最正宗。

上場（9月16日）季內復出角逐1200米，路程嫌短之下仍交出全場最快末段後追跑梗頸四，已收熱身之效。

今場立即回師贏馬路程，可望重響勝鼓。

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