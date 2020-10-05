巴度好惡｜周三出足八場 南莊加好收復失地

周三（7日）谷草夜賽，兩大高手莫雷拉及田泰安停賽，全晚只有巴度出足八場。

巴度除了座騎多，今次亦有抽檔運，八匹座騎除「尖辣椒」抽9檔較差外，其餘七駒均排中內檔。

其中第八場「奮鬥同心」更抽1檔起步，今次人馬首度合作，令人期待。

至於第七場「南莊加好」排7檔，剛戰巴度力拼跑第二，今次捲土重來，有力收復失地。

巴度周三座騎排檔

場次 馬匹 排檔

一 勁飛聖 3

二 快利寶 6

三 白鷺飛翔 4

四 南莊之歌 3

五 帝豪大師 2

六 尖辣椒 9

七 南莊加好 7

八 奮鬥同心 1

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199