必利是錦標｜雌馬重奪桂冠 Swiss Skydiver爆冷大勝封后

在香港時間周日（4日）凌晨上演的美國三冠馬王尾關賽事必利是錦標，結果由雌馬Swiss Skydiver力挫三冠次關肯塔基打吡盟主Authentic，爆出12倍冷Win。

Swiss Skydiver練馬師麥柏嘉賽前部署備受批評，源於雌馬贏得此項錦標已追溯至2009年Rachel Alexandra，而再對上一匹雌馬奪魁更遠至1924年。

事實證明麥柏嘉眼光獨到，須知此駒今仗在一代名將艾柏度胯下，於彎位楔內欄慳位而上，與Authentic鬥足一條直路下影相險勝，彈甩第三名Jesus’ Team多達9.75馬位。

Swiss Skydiver成為史上第六匹必利是錦標的雌性頭馬，艾柏度則是繼於2007年策騎「機靈駿馬」奪冠後，再贏這項經典賽事。

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