勁飛聖｜上仗食慾不振退出 容天鵬：情況輕微操練正常

容天鵬剛戰憑一對半冷馬「千金一諾」及「巡航導彈」起孖，兼為馬房今季開齋。

容廐近期成績漸入佳境，攻勢開始值得繼續留意。

周三夜賽容廐只得兩駒列陣，分別是「嘭嘭聲」及「勁飛聖」，其中後駒上仗因食慾不振退出，今次捲土重來，練者有信心此駒可以交出好成績。

容天鵬說：『勁飛聖』上次相隔短短一星期再出，由於老馬本身比較體弱，出現輕微食慾不振的情況，為小心起見惟有退出賽事。」

「不過其實馬匹一直操練正常，並未有缺課情況，問題不大。」

「『勁飛聖』有更多時間備戰今仗，對這匹八歲馬當然是好事。」

「馬兒重投我廐後狀態一直保持良好，現時評分處於低位具有競爭力，如有客觀條件幫助，應具一爭之力。」

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