同盟力量｜波健士被打入冷宮 路程好手換人現真身

周三（7日）谷草第七場三班1200米，姚本輝派出路程專家「同盟力量」上陣。

「同盟力量」今季初出（9月9日）配波健士跑同程，出閘未能成功搶放，入直路走內欄被重重圍困，結果難以望空下只得第十名。

當晚之後姚本輝就從未與波健士合作，或與練者不滿騎師陣上發揮有關。

這匹五歲馬跑過一仗之後，已經收身上力，狀態有進無退。

今次打王牌再次報名同程出戰，改配賀銘年操刀，有決心拼個明白。

「同盟力量」今仗排二檔形勢有利，加上此駒曾三勝同程，性能無須懷疑，隨時由蟲變龍還盅。

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