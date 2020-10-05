天祿｜6月尾已返港 何君堯前愛駒7月中植入螺釘

根據馬會最新公佈，隸屬於丁冠豪馬房的話題馬「天祿」將在今天（5日）結束放草。

換言之，「天祿」屆時將返回丁冠豪馬房，以便重投操練。

此匹五歲澳洲自購馬前季運港後，首季上陣六次即取得2冠1亞，上季只跑四仗，很大程度上是基於「不便出賽」有關。

此駒前馬主之一曾是立法會議員何君堯，在去年7.21元朗恐襲事件當晚，何君堯被指曾與被懷疑是施襲者的白衣人握手，從此激起民憤。

而其有份的名下馬「天祿」原本在去年9月18日，報名出賽當晚谷草二班1000米，但當時正值社會運動，賽前有網民號召入馬場支持「天祿」。

馬會最終以風險為由，於開賽前六小時突然宣佈，取消當晚所有賽事。

其後「天祿」曾被安排休賽，並轉上從化馬場，直至何君堯放棄成為其馬主之一，牠才返港重新上陣。

「天祿」及後在告東尼馬房再跑四仗獲兩次季軍後，兩位馬主何偉誠與李星強安排牠上在季尾加盟丁冠豪馬房。

此駒4月中重上從化放草，直到6月底回港，並於7月初被發現左後蹄球節出現變異，被獸醫建議動手術（植入螺釘）。

結果牠在7月15日經全身麻醉後，左後蹄球節接受螺釘植入手術，至今尚未復操。

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