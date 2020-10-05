四駒退役｜同父馬仲未識贏 愛添勝決定唔玩

馬會今日（5日）公佈，沈集成馬房「泰益善」、賀賢馬房「愛添勝」、方嘉柏馬房「電子傳承」及鄭俊偉馬房「牽旺羣星」宣告退役。

「泰益善」是拍賣馬，身價470萬，在港11戰曾勝出一場谷草1650米，季內曾在同程跑第二，但其後缺操，直至今日引退。

「愛添勝」來港三季16戰只獲3亞1季，從未勝出，包括剛周日（4日）跑第八，幕後最終意興闌珊。其父「詩人之聲」子嗣，暫時在港仍未勝出。

「電子傳承」在港21戰全部不入三甲，歷來只曾跑過一次第四，獲獎金8.7萬，昨日跑第十一名後，決定離開競賽馬行列。

「牽旺羣星」上季曾出賽一次跑尾二，此駒今季操練正常，今晨仍在內圈踱步，最終突然決定退役。

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