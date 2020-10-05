葉楚航部署｜廐侶晉神減夠評分大勝 老表醒有樣學樣

葉楚航對調整馬匹評分出擊有一手，「獎金大王」、「博愛友威」、「燈胆精英」等都曾是同類部署的成功例子。

「晉神」上季跑了15場共減26分，最終在煞科日（7月15日）四班谷草1200米入位，並於今季9月16日一出即在潘頓胯下大勝而回。

周三（7日）晚又有「老表醒」是同類分子出場，此匹D系列生力軍上季70分起步，經一季減分後，目前已下調至44分。

然而「老表醒」曾在新西蘭勝出兩場賽事，應有一定競賽能力，今季隨時為收成期。

此駒早前（9月16日）曾由莫雷拉出試谷草1700米大閘跑入第二名，已有強配求勝決心。

奈何莫雷拉今戰停賽，因此不能再策此駒，但以「老表醒」減分幅度，就算交由任何一位騎師，仍然無損其贏馬機會。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199