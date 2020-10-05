進力之城｜波健士被抽秤騎法 韋達轉用阿綸試一試

近況理想的韋達馬房周三（7日）將有「進力之城」，打王牌角逐谷夜三班1650米賽事，同晚其上陣馬還有「會長之星」及「富祿」。

此駒為練者上季開倉時最早加盟的馬匹之一，不過在港競賽初期表現普通，韋達不斷安排「進力之城」轉換場地及路程，尋找此駒最佳性能。

最終「進力之城」於上季最後一役角逐四班谷草一哩，後上輕鬆擊敗徐廐「悅目星光」打開在港勝利之門。

此駒重返第三班後，韋達繼續安排此駒角逐贏馬路程，惟今季首戰（9月16日）在波健士胯下發揮相當差劣，全程車前倒後兼走外疊蝕位，結果後上不及跑梗頸四。

賽後波健士指賽前策騎指示要求他將「進力之城」置於中間有遮擋位置，由於馬兒出閘比預期快，故他選擇力留座騎以圖符合策騎指示，然而卻被內側馬匹頂出三疊。

韋達當時則表示，基於「進力之城」出閘速度，波健士應嘗試催策「進力之城」上前，並帶離內側的「鑲白旗」及「奇真」，否則將很難找到遮擋。

由此可見，波健士上仗策騎表現確實未如理想，今場改配楊明綸出賽，旨在盡力拼勝以向馬主交代。

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