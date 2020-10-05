沙田設雙邊投注｜全港場外投注站 周二及周三指定時間受注

馬會今日（5日）公佈，周三（7日）谷草夜賽之特別安排。

跑馬地馬場開放多個設施，包括先駿廊、跑馬地永勝冰室、地下大堂、二樓露台及二樓大堂等。

當晚賽事設有沙田馬場雙邊投注，並開放百勝廳及駿星匯，但只容許已預先訂座並獲馬會核准的人士進入。

優越卡客戶及公眾人士必須於進入馬場前一天，在網上填寫及提交電子健康申報表。

全港場外投注處（正進行內部工程的場外投注處除外）將於周二（6日）賽馬預售日（中午12:00至下午8:00）及周三賽馬日（上午9:30至下午5:00），提供賽馬投注服務。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199