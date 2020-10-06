共同勝利｜何澤堯上仗賽後問話 建議馬匹需要縮程

周日（11日）沙田舉行十場日賽，有部份賽駒上仗被問話或因騎師停賽，今次改由其他騎師執韁。

第二班1200米，「寶成智勝」上季在莫雷拉胯下連贏三Win，剛戰季內初出配雷神大熱只跑第三名，今次雷神停賽，將由何澤堯接手。

第三班1200米第一組，「共同勝利」上場在何澤堯胯下跑十一名，沿途沒有遮擋走大外叠，賽後被小組問話，何澤堯建議此駒縮程，呂健威今次安排轉跑1200米。

第三班1200米第二組，「輝煌芯」上仗配巴度包尾，賽後騎後被問話，解釋該駒表現失望的原因，今場韋達飛起巴度，換上徒弟周俊樂減十磅出擊。

第四班1400米，「金碧科」上場在薛恩胯下以頸位搏輸得亞軍，縱然薛恩已開齋，鄭俊偉仍將此駒換見習生周俊樂拼個明白。

第四班1800米，「自然君子」上場由莫雷拉贏馬，雷神停賽，這匹方廐新勝馬由薛恩接手。

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