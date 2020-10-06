騎師陣容｜雷神田泰安齊停賽 何澤堯好有機會威威

莫雷拉和田泰安周三（7日）谷中夜戰起停賽兩期，其他騎師必趁兩位猛將不在陣時，盡力爭取更多頭馬。

翻查紀錄，兩人同時服刑要追溯到2019年11月23日賽事，何澤堯當時連中三元兼力壓起孖的潘頓成為當日騎師王，表現十分亮眼。

何澤堯近兩戰谷草A欄1650米，共策騎四駒獲兩冠一季一殿，今戰三場同程座騎皆具惡氣，騎者有望延續良好數據。

列陣周三第二場四班1650米「翡翠劇院」，上仗跑谷草1200米由尾二後上跑第三，造出全場最快末段時間22秒87。

今仗加程跑一哩更適合此駒腳法，估計分頭不俗，有力提升名次。

第三場三班1650米「肥仔威威」，兩勝谷草同程皆由何澤堯包辦，從化試大閘後上掄元，姿態輕鬆，今仗有力取勝。

第五場四班1650米「機緣巧俠」，上仗轉文廐初出即打開勝門，表現明顯進步，移師第四班負輕磅更好跑。

其贏馬拍檔雷神停賽，何澤堯有緣接手此駒必定好好把握。

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