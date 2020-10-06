從化休養生息｜肥仔威威贏試閘 方嘉柏：佢狀態未達100%

方嘉柏剛周日（4日）沙田賽事，憑「安賦」增添頭馬進帳，這場勝仗亦是練者2003年開倉以來在港第900W。

賽後方嘉柏曾向傳媒表示，下個目標是希望在未來一兩季內可以衝擊1000Ｗ，充滿雄圖大志。

明晚（7日）谷草賽事，方嘉柏向來有「谷草王」稱號，渡江成績特別標青，而他在今季谷草三連勝兼累積6W，有力繼續贏馬，延續強勢。

方嘉柏今晨（6日）接受訪問時透露，第三場三班1650米的「肥仔威威」，雖然目前狀態未達100%，但馬兒是匹好馬，對牠仍有一定期望。

方嘉柏分析時說：「『肥仔威威』自4月中賽後，我便安排牠提早休戰，原因是出現一些小問題，需要較長時間讓牠恢復元氣。」

「此駒今場休後復出，賽前做了積極操練，只是牠的狀態未算十足，加上同場有多匹主要對手，季內已熱過身。」

「至於『肥仔威威』在從化訓練進度理想，上月中在當地勝出草閘，但試閘與真正競賽是兩回事。」

「我深信『肥仔威威』長遠來說，表現會更上一層樓，不過今場始終狀態未達巔峰，希望盡力跑得接近。」

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