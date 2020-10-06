轉倉退役｜苗禮德一日唔見兩駒 怡昌系有馬同佢分手

「怡昌」系馬匹自上季轉交南非籍練者苗禮德訓練後，接二連三取得好成績，如「怡昌飛駒」自前季尾拉倉之後，至今以苗廐馬身份出賽，八戰合共獲3冠5亞，從未甩Q。

另外「怡昌福星」亦在苗禮德手上開齋獲兩捷，明晚（7日）亦有份上陣跑頭場五班1000米，力爭第三Win。

不過同系的「怡昌寶寶」拉埋去苗廐後，今季跑過一仗未有建樹，今日（6日）卻宣佈再轉換馬房，加盟蘇偉賢旗下。

「怡昌寶寶」首季來港服役兩出兩捷，上季跑六仗只獲兩季，五歲澳洲自購馬多番賽後驗出氣管有血，且看在新倉主手上能否重振雄風了。

同日公佈的退役馬名單當中，苗禮德亦有馬流失，七歲澳洲馬「皇家魅力」上季尾轉投苗廐後至今曾三戰俱名落孫山，總結出賽29次未獲一勝便引退。

此外，隸屬於希斯馬房之四歲澳洲馬「金融才雋」，今季兩戰俱跑雙位數名次，出賽四次獎金分文未得出局。

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