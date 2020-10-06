凱旋門大賽後｜設計名師退役配種！成全寶或挑戰育馬者盃

一場凱旋門大賽的賽果影響了多駒的計劃，其中贏馬的「設計名師」可謂一戰功成萬骨枯。

其練馬師盧傑表示，此駒立即退役而轉作種馬，相信現年四歲的「設計名師」，挾法國打吡及凱旋門大賽雙料冠軍的名銜，在配種界會旋即炙手可熱。

另一方面，本來打算贏完凱旋門後以童話結局退役的馬后「成全寶」，周一（5日）報告證明其賽後並無不妥，馬主鴨都拿王子發言人表示，目前仍未決定此駒會否於稍後時間再多跑一仗才退役。

目前「成全寶」雖已報跑10月17日英國冠軍賽日的兩場一級賽，但場地情況大有機會與凱旋門大賽一樣偏慢，反而在11月美國舉行的育馬者盃草地大賽，或會是其最終目標。

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