羅富全｜10月展開激烈攻勢 一對D系猛駒由潘頓發炮

羅富全馬房踏入10月即展攻勢，兩次賽事分別勝出「大眾開心」及「保羅承傳」，保持月內未斷纜。

剛周日（4日）一對王牌馬「翡翠鳳凰」和「保羅承傳」博起孖，可惜前駒步步贏，到影相一步影輸，結果飲恨屈居亞軍。

周三（7日）晚羅廐雖然只派出三駒，但全部皆為D系列當打四歲分子，其中一對王牌馬「多姿多財」和「超威星」，強配潘頓操刀。

查番紀錄，騎練近五匹合作D系列PPG，共獲三冠一亞一季，今次有望替倉主延續10月勝纜。

第四場四班1200米「多姿多財」，三戰同程獲冠亞殿各一，例有獎金收，演出靠得住，贏馬一仗正好是在今期採用的A欄取得。

此駒7月23日已開操，暑假過後成熟再進一步，潘頓今季共策騎四駒列陣四班同程，取得三冠一殿佳績，今仗坐二望一。

第六場四班1200米「超威星」，上季尾初跑同程即首嚐勝果，亞軍「駿爵士」及季軍「晉神」今季亦有馬贏，證明賽事水準極高。

此駒賽前試大閘及拍跳工夫做齊，火力十足，狀態已冒勇，現時仍居於四班超級，有望取得跨季連捷。

第八場二班1000米「辣臣」，上季三戰同程獲兩冠一亞，排9檔及12檔照贏，難度甚高。

此駒今季轉投羅廐後試大閘一放到底，火旺步勁，狀態已具爭勝水準，今場繼續由兩捷功臣史卓豐執韁，等回首本路程才出擊，有決心即省招牌。

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