蘇保羅｜揸住一個孖寶一條龍 蘇廐係時候打開紀錄

今季經過九次賽事後，練馬師只剩霍利時、何良、蘇保羅未開齋。

周三（7日）跑谷草夜馬，現居榜尾的蘇廐只派出四駒上陣。

當中，「孖寶」及「騰龍超影」已在季內曾上陣，且有不俗表現，相信好大機會可以為練者帶來今季首場勝仗。

第四場四班1200米「騰龍超影」，雖然年屆九歲，上場出戰同程末段追勢不俗，跑入第三。

經過一場熱身後，隨時有進步演出。

第七場三班1200米「孖寶」，上仗季內初出跑同程，全程留後走三疊，遇上較快步速，末段造出23秒04，後上追入一席殿軍。

經過一次熱身後，今場只負118磅，排3檔好位，有一爭之力。

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