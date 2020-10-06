馬會鳩嗚｜豪使近五球港紙 買入三匹年幼雄馬

馬會最近在愛爾蘭Goffs Orby拍賣會上，以合共五十萬英鎊（約合四百九十八萬港元）購入三匹型格吸引的雄馬。

馬會最先購入的是編號241灰色雄駒。此駒父親Dark Angel服役時成績優異，其一出色子嗣「巴特殊」（Battaash）更是2019年全球評分最高短途馬，至今已奪得四項一級賽冠軍；另一兒子「尋人偵探」（Harry Angel）亦是短途好手，曾勝出七月盃和希鐸短途盃兩項一級賽。

這匹周歲馬的全血緣兄長「樺木區」（Birchwood）於兩歲時曾在新市場勝出二級賽超級錦標，其後兩度在一級賽入位，先後在國家錦標及育馬者盃兩歲馬草地大賽中均跑獲季軍。馬會以二十六萬英鎊購入這匹幼駒。

馬會其後以十一萬英鎊投得編號328週歲馬。這匹幼馬出自父系Kodiac，是母系Pearl Of The Night的首胎。

此駒外祖母Sassenach曾產下佳駟「滿名」（Muthmir）。「滿名」曾三度攻下二級賽並兩度在一級賽中入位，其中代表作來自皇家雅士谷賽期的皇席錦標，僅以半個馬位之差不敵「黃金夢」（Goldream），跑獲季軍。

這匹幼駒的同父馬「毫無破綻」（Best Solution）為三項一級賽盟主，曾攻下考菲爾德盃。

最後，馬會以十三萬英鎊購入編號362棗色雄馬。該駒出自父系「花旗」（Starspangledbanner），是母系Rely On Me的首胎。其曾外祖母曾產下一級賽意大利橡樹大賽冠軍Menhoubah。

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