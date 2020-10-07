文家良｜王牌馬全抽第1檔 健康美麗不會手下留情

文家良馬房今季暫得兩Win，都在跑馬地馬場發生，田戰仍交白卷。

須知文廐近兩戰谷草四匹王牌馬，共獲兩冠一亞佳績，頭馬分別是「機緣巧俠」和「濃有」。

周三（7日）谷戰文家良一對王牌馬，分別是第一場「喜奔騰」及第七場「健康美麗」，俱抽到第1檔起步，值得加倍留意。

第一場五班1000米「喜奔騰」，今季初出跑同程排12檔也追得第六，表現唔差，雷神停賽由潘頓接手，肯定不會手下留情，抽到1檔可食頭糊。

第七場三班1200米「健康美麗」，今季跑過一仗之後已收身上力，狀態起得好，回師曾勝同程排1檔，有資格後上突擊。

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