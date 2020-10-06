潘頓座騎｜上仗輸慢步速 盈嘉輝今期大條道理補中

徐雨石剛周日（4日）有「海豚星」爆出75倍冷Win，成為今季暫時最冷頭馬。

明晚（7日）徐廐以五駒出師谷草，陣容甚強，有望增添勝利。

第三場三班1650米「盈嘉輝」，上賽力拼入Q，今次續由潘頓壓陣，再戰同班同程。

徐雨石分析說：「『盈嘉輝』上季跑谷中1650米成績理想，雖然評分接近高位，但六歲馬健康正常及狀態良好，跑首本路程自有爭勝條件。」

「此駒上仗由潘頓策騎，加上排5檔形勢好，本來有極佳爭勝機會，可惜放頭的『飛雲騅』將步速拖得太慢，末段爆22秒86走甩。」

「『盈嘉輝』（當時）姍姍來遲，只能屈居亞軍，演出已算不俗。」

「馬匹拼後保持狀態，潘頓繼續壓陣，盼可勝回一仗。」

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