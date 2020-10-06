蘇保羅馬房｜騰龍超影四班有本錢 贏多場先考慮去留問題

今季經過九次賽事後，暫時只剩霍利時、何良、蘇保羅未開齋。

周三（7日）谷草夜馬，蘇廐只派出四駒上陣。

蘇保羅今早透露，「孖寶」及「騰龍超影」已在季內曾上陣，拼後狀態更進一步，希望為馬房帶來勝仗。

第四場四班1200米「騰龍超影」，雖然年屆九歲，上場季內初出，爭逐同程末段追勢不俗，跑獲第三，拼後再試泥閘，決心乘勇出擊。

蘇保羅表示：「我深信『騰龍超影』在四班有爭勝本錢，希望牠在四班先交出一場頭馬，先再考慮牠的去留問題。」

「此駒是否退役，我會觀察牠每一場的表現，以及跑完後的健康狀況而定，暫時我會讓牠繼續競賽。」

「這匹老黃忠上場跑得很好，拼後狀態仍弗，可惜今次排9檔，比較難跑，希望屆時取位順利，爭取最接近名次。」

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