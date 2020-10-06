香港盃為目標｜馬克羅斯接受磁力共振 告東尼：今季不理想便退役

正當馬房鎮倉寶「時時精綵」仍然有力在本季分級賽中爭逐殊榮，告東尼對他旗下另一匹頂班賽駒「馬克羅斯」能否重拾當年勇則不太肯定。

「馬克羅斯」是三項一級賽盟主，上季唯一的勝仗，正是在香港金盃（2000米一級賽），擊敗應屆香港馬王「時時精綵」。

而「馬克羅斯」再之前的一場勝仗，已追溯至2018年11月的三級賽婦女銀袋（讓賽）。

告東尼說：「『馬克羅斯』的後腿曾出現不妥，但現已無恙。牠接受了磁力共振掃描，檢查結果並無問題。」

「馬兒現時只是進度有點落後，但它的狀態亦有可能已過巔峰期。」

「如果牠今季表現不如理想，我們便會讓牠退役。但我們會部署牠能列陣香港盃。」

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